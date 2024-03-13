Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Волгарь
15:30
АхматНе начат
Родина
18:00
УралНе начат
Зенит
20:15
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
Боруссия Д
23:00
ПСВНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
22:30
Лутон ТаунНе начат

Кубок Франции

Новости
ПСЖ
23:10
НиццаНе начат

Лукин: ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне - мы всегда будем на первом месте

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин заявил, что "армейцы" станут чемпионами РПЛ в этом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я всегда думаю, что мы всегда будем на первом месте — других мнений у меня нет, мы станем чемпионами в этом сезоне", - цитирует Лукина "РБ Спорт".

После 20-ти сыгранных туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь очков. Команда Владимира Федотова вчера, 12-го марта обыграла "Ростов" со счетом 2:0 в 1/4 финала Кубка России и прошла в полуфинал турнира. Лукин вышел на поле в семи матчах "армейцев" в текущем сезоне и не отметился результативными действиями.

ЦСКА Лукин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится