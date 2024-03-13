"Я всегда думаю, что мы всегда будем на первом месте — других мнений у меня нет, мы станем чемпионами в этом сезоне", - цитирует Лукина "РБ Спорт".
После 20-ти сыгранных туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь очков. Команда Владимира Федотова вчера, 12-го марта обыграла "Ростов" со счетом 2:0 в 1/4 финала Кубка России и прошла в полуфинал турнира. Лукин вышел на поле в семи матчах "армейцев" в текущем сезоне и не отметился результативными действиями.
Лукин: ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне - мы всегда будем на первом месте
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин заявил, что "армейцы" станут чемпионами РПЛ в этом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА