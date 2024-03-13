"Спартаку" сам караван в руки плывет. Руководству московского клуба надо скорее хватать Ивича, пока он свободен, и ставить его вместо Абаскаля. Галицкий сделал за Малышева и компанию всю работу. Им же осталось ее закольцевать. Если, конечно, на это у них хватит сил", - цитирует Червиченко "Матч ТВ".
Сегодня, 13-го марта стало известно об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера "Краснодара". Вчера, 12-го марта южане уступили "Химкам" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России и покинули турнир. Московский "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 0:2, после этого в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время Гильермо Абаскаль может быть уволен из клуба. Испанец возглавляет клуб с 2022 года, под его руководством "Спартак" становился бронзовым призером чемпионата России. После 20-ти сыгранных туров команда испанского специалиста занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на девять очков. Московский клуб уступил "Оренбургу" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1.
Червиченко: руководству "Спартака" надо скорее хватать Ивича, пока он свободен - Галицкий сделал за Малышева всю работу
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что московскому клубу нужно назначить Владимира Ивича на пост главного тренера.
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