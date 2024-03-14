- Здесь не было команды из Первого дивизиона и РПЛ, это Кубок России и клубы были в равных условиях. Немного не получилось в начале, была какая?то скованность, но затем мы раскрепостились. "Ахмат" был точнее в ключевых моментах и реализовал то, что должен был, а мы упустили несколько своих шансов.
В среду, 13 марта, "Волгарь" на своем поле принимал грозненский "Ахмат" в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. Таким образом команда Сергея Павлова завершила свой путь на турнире.
Астраханцы находятся в зоне вылета Первой лиги, занимая последнее место в турнирной таблице с 20 набранными очками в 22 сыгранных матчах. 18 марта "Волгарь" сыграет в гостях против тульского "Арсенала" в 23-м туре первенства страны.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер "Волгаря" Павлов: соперник был точнее в ключевых моментах и реализовал то, что должен был
Главный тренер "Волгаря" Сергей Павлов высказался после игры с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России (1:2).
Фото: РИА Новости