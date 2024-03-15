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Бубнов: Угальде с "Оренбургом" не впечатлил. Ощущение, что "Спартак" опять кинули на деньги

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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре нападающих "Спартака" Антона Зиньковского и Манфреда Угальде в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Оренбургом" (3:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Зиньковский провёл матч на приличном уровне. В отсутствие Промеса Антон взял на себя лидерские функции в атаке. Россиянин и моменты создавал для партнёров, и сам бил по воротам. А вот Угальде не впечатлил, сыграл довольно средне. Он не стоит тех миллионов, которые за него заплатили. Складывается ощущение, что "Спартак" опять кинули на деньги, - передаёт слова Бубнова Sportbox.

Ответная игра 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между московским "Спартаком" и "Оренбургом" завершилась волевой победой красно-белых со счётом 3:1 и их выходом в следующий этап по сумме двух матчей (3:2).

Победный гол "Спартака" на счету вингера Антона Зиньковского. Костариканский нападающий Манфред Угальде начал матч в стартовом составе красно-белых и был заменён на 87-й минуте. Зимой 2024 года трансфер Угальде был выкуплен у голландского "Твенте" за 13 миллионов евро.

Кубок России Спартак Оренбург Угальде Антон Зиньковский Александр Бубнов
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