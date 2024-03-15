"Мы – ЦСКА, мы преданы своему делу, у меня очень профессиональные товарищи по команде. Эта пауза поможет нам восстановить силы, в марте было много матчей подряд, ещё одна игра впереди. Я думаю, мы справимся наилучшим образом", - цитирует Давилу Metaratings.
После 20-ти сыгранных туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Команда Владимира Федотова сыграет с калининградской "Балтикой" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. В текущем сезоне Давила принял участие в 18-ти матчах "армейцев" и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.
Давила: пауза поможет нам восстановить силы, в марте было много матчей подряд, ещё одна игра впереди
Нападающий ЦСКА Виктор Давила заявил, что пауза на матчи сборных поможет ЦСКА восстановить силы.
Фото: ПФК ЦСКА