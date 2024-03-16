Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Бёрнли
18:00
БрентфордНе начат
Фулхэм
20:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
16:00
ГранадаНе начат
Осасуна
18:15
Реал МадридНе начат
Хетафе
20:30
ЖиронаНе начат
Атлетик
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
17:00
ТориноНе начат
Салернитана
20:00
ЛеччеНе начат
Фрозиноне
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
17:30
АугсбургНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Дармштадт
17:30
БаварияНе начат
Майнц
17:30
БохумНе начат
Унион
17:30
ВердерНе начат
Хоффенхайм
20:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
19:00
СтрасбургНе начат
Ланс
23:00
НиццаНе начат

Кубок Англии

Новости
Вулверхэмптон
15:15
КовентриНе начат
Манчестер Сити
20:30
НьюкаслНе начат

Зиньковский: хочется проверить себя на фоне таких хороших команд - как Сербия и Парагвай

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о мартовских сборах национальной команды России.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, хочется проверить себя на фоне таких хороших команд. Тем более как Сербия, с их-то составом. Это будет хорошая проверка для всей сборной. Надеюсь, что я выйду и сыграю", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".

Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский попал в расширенный состав сборной России на мартовские матчи с Сербией и Парагваем. В текущем сезоне Зиньковский провел за московский клуб 27 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Антон провел за сборную России три встречи.

Сборная России Антон Зиньковский Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится