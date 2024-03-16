"Конечно, хочется проверить себя на фоне таких хороших команд. Тем более как Сербия, с их-то составом. Это будет хорошая проверка для всей сборной. Надеюсь, что я выйду и сыграю", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский попал в расширенный состав сборной России на мартовские матчи с Сербией и Парагваем. В текущем сезоне Зиньковский провел за московский клуб 27 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Антон провел за сборную России три встречи.
Зиньковский: хочется проверить себя на фоне таких хороших команд - как Сербия и Парагвай
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о мартовских сборах национальной команды России.
Фото: ФК "Спартак"