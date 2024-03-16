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Угальде: Соболев помогает мне становиться лучше, а я помогаю ему

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Нападающий "Спартака" Манфред Угальде рассказал о конкуренции с форвардом Александром Соболевым.
Фото: РИА Новости
"У нас хорошая конкуренция с Соболевым. Он мне помогает становиться лучше и я помогаю ему. Подобная внутренняя конкуренция очень полезна. Она будет помогать нам расти как футболистам", - цитирует Угальде Metaratings.

Манфред Угальде, играющий на позиции центрального нападающего, перебрался в стан московского "Спартака" 29 января 2024 года из нидерландского "Твенте". Форвард подписал контракт со столичным клубом до лета 2028 года. За "красно-белых" 21-летний футболист сборной Коста-Рики провел три матча, в которых сыграл 267 минут и не отличился результативными действиями.

Угальде Александр Соболев Спартак
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