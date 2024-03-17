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Зиньковский — о слухах об увольнении Абаскаля: вы же понимаете, в каком клубе мы работаем

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Полузащитник “Спартака” Антон Зиньковский прокомментировал слухи о возможном увольнении Гильермо Абаскаля, который является наставником красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"
— Вы же понимаете, в каком клубе мы работаем. Про “Спартак” большое количество новостей, не всегда верных. А половина, наверное, выдуманных.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера московского “Спартака” уже в ближайшее время.

Напомним, московский “Спартак” после 20 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 31 очко. Красно-белые занимают шестую позицию в турнирной таблице.

Источник: “РБ Спорт”

Антон Зиньковский Спартак Гильерме Абаскаль
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