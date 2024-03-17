— Вы же понимаете, в каком клубе мы работаем. Про “Спартак” большое количество новостей, не всегда верных. А половина, наверное, выдуманных.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера московского “Спартака” уже в ближайшее время.
Напомним, московский “Спартак” после 20 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 31 очко. Красно-белые занимают шестую позицию в турнирной таблице.
Источник: “РБ Спорт”
Зиньковский — о слухах об увольнении Абаскаля: вы же понимаете, в каком клубе мы работаем
Полузащитник “Спартака” Антон Зиньковский прокомментировал слухи о возможном увольнении Гильермо Абаскаля, который является наставником красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"