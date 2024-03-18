"Считаю, что это правильное решение. Если внутри что-то неправильно идет, это не приносит удовольствия, зачем это терпеть? Мучается и тренер, и руководство, и футболисты, которые все понимают. Невозможно "Химкам" на Кубок проигрывать. Какой бы там состав ни был, не имеешь права так делать. Как он начал этой весной?", - цитирует Быстрова "РБ Спорт".
Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" 13-го марта после вылета из Кубка России от "Химок" (0:2). Его место занял Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. Южане уходили на зимнюю паузу, располагаясь на первой строчке и опережая команду Сергея Семака на два очка.
Быстров - об увольнении Ивича: это правильное решение - невозможно "Химкам" на Кубок проигрывать
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров считает, что руководство "Краснодара" приняло правильное решение - отправить Владимира Ивича в отставку.
Фото: ФК "Краснодар"