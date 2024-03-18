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Червиченко: нет никаких ожиданий перед матчем между России и Сербии - просто погоняют мяч и все

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче России и Сербии.
Фото: GETTY IMAGES
"Нет никаких ожиданий перед матчем между России и Сербии. Сыграют и сыграют. На мой взгляд, товарищеские матчи не несут никакой принципиальной составляющей. Просто погоняют мяч и всё. Но сборные Сербии и Парагвая, пожалуй, посерьёзнее тех соперников для России, что были после бана", - цитирует Червиченко "Чемпионат".

Сборная России в марте сыграет две товарищеские встречи: 21-го марта с Сербией и 25-го с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". Также стало известно, что в июне национальная команда России сыграет со сборной Белоруссии в Минске. В 2023 году Россия сыграла восемь товарищеских игр, в которых одержала три победы и четыре раза сыграла вничью. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в 2024 году национальная команда России должна провести больше матчей, чем было в прошлом году.

Сборная Сербии Сборная России Андрей Червиченко
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