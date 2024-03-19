- Если сравнивать с предыдущими соперниками, то объективно Сербия сильнее. Многие футболисты играют а ведущих европейских чемпионатах. Конечно, это сказывается, - передаёт слова Хлусевича "Чемпионат".
21 марта сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Сербии на московском стадионе "ВТБ Арена". Национальная команда Сербии занимает 32 место в рейтинге сборных ФИФА. При этом сборная Ирана, с которой подопечные Валерия Карпина сыграли в марте 2023 года (1:1 на выезде), находится на 20 месте.
Хлусевич: если сравнивать с предыдущими соперниками сборной России - Сербия объективно сильнее
Защитник сборной России Даниил Хлусевич высказался о силе предстоящего соперника - сборной Сербии.
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