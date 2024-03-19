"Дзюба сбавил, потому что не прошёл полноценную подготовку с командой. В таком возрасте и с такой фактурой такое всегда сказывается. Он не готов к чемпионату. Может, по ходу наберёт игровую практику. Пока выглядит очень плохо. Это не тот Дзюба. В раздевалке и на скамейке же он позитивный, может приободрить. Но на поле он потерялся", - цитирует Наумова "Чемпионат".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за "Локомотив" 23 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в три миллиона евро, контракт нападающего с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 20-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Команда Михаила Галактионова сыграет с "Уралом" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Наумов - о Дзюбе: он не готов к чемпионату, может, по ходу наберёт игровую практику - на поле он потерялся
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об игре нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"