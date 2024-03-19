"Квинси — огромная потеря. Но он сам виноват. Убеждать с места аварии… Не думаю, что руководство "Спартака" не знало о возможных последствиях. Может, если бы не эта авария, он сейчас выходил бы на поле. По-футбольному это большая потеря. Но закон есть закон", - приводит слова Тихонова "Чемпионат".
Квинси Промес не вернулся со "Спартаком" после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков, а прокуратура Нидерландов объявила Квинси в международный розыск. В текущем сезоне Промес провел за московский клуб 21 матч и отличился 8-ю забитыми голами и 8-ю результативными передачами. Контракт нападающего с "красно-белыми" истекает по окончании текущего сезона.
Тихонов - о Промесе: по-футбольному это большая потеря, но закон есть закон
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался о деле нападающего "красно-белых" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"