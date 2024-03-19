Дуглас Сантос назвал лучших левых защитников РПЛ

"Дмитрий Скопинцев из "Динамо", у него хорошая техника, дриблинг. Тикнизян? Пожалуй, он. Единственное, что в последнее время он чаще действует ближе к атаке. Но Тикнизяна в этом списке могу назвать", - цитирует Сантоса "РИА Новости".
Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец провел за "сине-бело-голубых" 27 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми ассистами.
На счету Наира Тикнизяна 9+6 по системе гол плюс пас в 26 играх этого сезона за "Локомотив".
Дмитрий Скопинцев провел за московское "Динамо" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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