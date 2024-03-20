"Не все в порядке у Мостового. Повредил голеностопный сустав. Не было смысла подводить к Парагваю, он уехал в расположение клуба. Менять не будем, на этой позиции более чем достаточно игроков", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Сборная России завтра, 21-го марта сыграет с Сербией, а 25-го числа с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе московского "Динамо". В текущем сезоне Андрей Мостовой провел за петербургский "Зенит" 18 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и одной результативной передачей. После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко.
Валерий Карпин сообщил, что Андрей Мостовой не сыграет в марте за сборную России из-за травмы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что игрок "Зенита" Андрей Мостовой не сыграет с Сербией и Парагваем из-за полученной травмы.
Фото: ФК "Зенит"