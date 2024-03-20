"Матчи сборной России всегда по-особенному воспринимаются среди болельщиков. Пусть команда и не играет на официальных турнирах, а проверяет свои силы только в товарищеских матчах, для любителей футбола это все равно праздник. Тем более, что в этот раз к нам приедут действительно серьезные соперники. У Карпина хороший подбор игроков, они способны дать бой сербам", - сказал Игнатьев.
В мартовскую паузу на игры сборных Россия проведет две контрольные встречи. Соперниками подопечных Георгия Карпина станут сборные Сербии и Парагвая. Первый матч состоится в Москве на "ВТБ Арене", вторая игра - там же, 25-го марта. Напомним, матч против сборной России пропустит нападающий туринского "Ювентуса" Душан Влахович, который изначально попал в заявку своей сборной, но не сможет помочь команде из-за травмы.
Источник: "РБ Спорт"
Игнатьев: у Карпина хороший подбор игроков, они способны дать бой Сербии
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Сербии.
Фото: официальный сайт РФС