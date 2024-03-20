"Сейчас в сборную Кафанов вызывает очень много людей. Я за то, чтобы была основная обойма вратарей. Ценность вызова в сборную должна присутствовать, нужно заслужить приглашение. А когда там такая текучка, не знаю, спорно. Уже почти все вратари чемпионата съездили в сборную", - заявил Абаев.
В марте 2024-го года сборная России проведет две игры. На товарищеские матчи в Москву приедут сборные Сербии и Парагвая. Первая встреча состоится 21-го марта, вторая запланирована на 25-е число. На текущий сбор национальной команды вызваны четыре вратаря: голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, вратарь "Спартака" Александр Максименко, а также первый номер азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунев и кипер греческого "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин.
На матч против Кубы (8:0), который проходил в Волгограде в ноябре прошлого года, помимо Матвея Сафонова, были вызваны Илья Лантратов из "Локомотива" и Артур Нигматулин из "Пари НН".
Источник: "LegalBet"
Абаев: я за то, чтобы была основная обойма. В сборную России уже почти все вратари чемпионата съездили
Экс-голкипер "Локомотива" и ряда других российских клубов Илья Абаев высказался о ротации вратарей в составе сборной России.
Фото: Imago