- Были контакты с Аргентиной, Бразилией? Какие-то были, но это все очень сложно – в том числе по финансам. Такие сборные зарабатывают на том, чтобы с ними кто-то сыграл.
Во время мартовского международного перерыва сборная России проведет две домашних контрольных встречи на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. В четверг, 21 марта, команда Валерия Карпина примет национальную сборную Сербии, а в понедельник, 25 марта, сыграет против сборной Парагвая. Обе игры начнутся в 20:00 по столичному времени.
Источник: "Чемпионат"
Митрофанов - о товарищеских матчах сборной России: были контакты с Аргентиной и Бразилией, но это сложно по финансам
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о контактах со сборными Аргентины и Бразилии на тему проведения товарищеских встреч с Россией.
Фото: Чемпионат.com