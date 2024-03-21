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Митрофанов - о товарищеских матчах сборной России: были контакты с Аргентиной и Бразилией, но это сложно по финансам

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о контактах со сборными Аргентины и Бразилии на тему проведения товарищеских встреч с Россией.
Фото: Чемпионат.com
- Были контакты с Аргентиной, Бразилией? Какие-то были, но это все очень сложно – в том числе по финансам. Такие сборные зарабатывают на том, чтобы с ними кто-то сыграл.

Во время мартовского международного перерыва сборная России проведет две домашних контрольных встречи на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. В четверг, 21 марта, команда Валерия Карпина примет национальную сборную Сербии, а в понедельник, 25 марта, сыграет против сборной Парагвая. Обе игры начнутся в 20:00 по столичному времени.

Источник: "Чемпионат"

Максим Митрофанов Сборная России Сборная Бразилии Сборная Аргентины
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