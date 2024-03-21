"Я не вижу смысла уходить из "Краснодара" — это мой дом, место, где я вырос. Не вижу смысла менять клуб в России, потому что российский футбол — это "Краснодар". Любое хорошее предложение из Европы должно рассматриваться. Если будут предложения, будем думать по мере их поступления", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за "Краснодар" 20 матчей, пропустил 15 мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 18 миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера на два очка. Матвей Сафонов попал в стартовый состав сборной России на сегодняшний матч с Сербией.
Сафонов: не вижу смысла менять клуб в России, потому что российский футбол - это "Краснодар"
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о возможном переходе в другой клуб РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"