"Очевидно, что Хлусевич входит в штрафную, а Гайич его разворачивает руками без попытки сыграть в мяч. Поэтому абсолютно правильное решение — назначить пенальти и показать красную карточку Гайичу", - цитирует Лапочкина "Матч ТВ".
Защитник сборной Сербии Милан Гайич совершил фол в своей штрафной на защитнике национальной команды России Хлусевиче и получил прямую красную карточку. Антон Миранчук реализовал одиннадцатиметровый удар и вывел свою команду вперед. Спустя десять минут Максим Осипенко забил второй мяч сборной России.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поддержал решение Кардершлера удалить защитника сборной Сербии Гайича
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поддержал решение главного арбитра матча Россия - Сербия Арды Кардершлера удалить игрока гостей Милана Гайича.
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