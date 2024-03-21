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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поддержал решение Кардершлера удалить защитника сборной Сербии Гайича

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поддержал решение главного арбитра матча Россия - Сербия Арды Кардершлера удалить игрока гостей Милана Гайича.
Фото: РФС
"Очевидно, что Хлусевич входит в штрафную, а Гайич его разворачивает руками без попытки сыграть в мяч. Поэтому абсолютно правильное решение — назначить пенальти и показать красную карточку Гайичу", - цитирует Лапочкина "Матч ТВ".

Защитник сборной Сербии Милан Гайич совершил фол в своей штрафной на защитнике национальной команды России Хлусевиче и получил прямую красную карточку. Антон Миранчук реализовал одиннадцатиметровый удар и вывел свою команду вперед. Спустя десять минут Максим Осипенко забил второй мяч сборной России.

Сборная Сербии Сборная России Милан Гайич Сергей Лапочкин
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