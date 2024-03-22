"Миранчуку надо показывать вчерашний уровень и в матчах за "Локомотив", если он хочет летом уехать в Европу. В сборной Антон играет намного лучше, чем в матчах за клуб. Как и брат, он талантливый футболист, но что-то Антону мешает стабильно играть на высоком уровне. Могу представить его в хорошем европейском чемпионате, но в клубе из середины таблицы", - поделился Мостовой.
Антон Миранчук принял участие в товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0). Полузащитник вышел на поле в стартовом составе и забил первый гол своей команды. Результативный удар Антона Миранчука на 22-й минуте с пенальти стал в итоге победным. Отметим, что также в матче отличился брат Антона Алексей Миранчук, который на клубном уровне представляет итальянскую "Аталанту".
Контракт Антона Миранчука с "Локомотивом" рассчитан до 30-го июня 2024-го года. Ранее сообщалось, что "железнодорожники" планируют продлить текущее соглашение с футболистом. В период зимнего трансферного окна интерес к Антону Миранчуку, по данным СМИ, проявляли клубы из Франции и Турции, среди которых назывался "Бешикташ".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: Антону Миранчуку надо показывать высокий уровень в "Локомотиве", если он хочет летом уехать в Европу
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы полузащитника Антона Миранчука перебраться из "Локомотива" в Европу летом.
Фото: "Матч ТВ"