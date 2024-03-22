"Мы сами хотим предпринять шаги по минуте молчания. Скорее всего, "Спартак" это будет обсуждать с нами. Но если что, мы все проведем. Это большая трагедия", - сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба "Матч ТВ".
Сегодня в результате стрельбы и пожара в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", по данным СМИ, погибло 40 человек. Власти столицы уже объявили о переносе запланированных на выходные в Москве и области спортивных мероприятий.
Напомним, завтра должен состояться товарищеский матч между азербайджанским "Нефтчи" и московским "Спартаком", проведение которого было запланировано в период паузы на матчи сборных.
"Нефтчи" хочет организовать минуту молчания перед матчем со "Спартаком" в память о жертвах
Азербайджанский "Нефтчи" выразил готовность почтить память жертв стрельбы в подмосковном Красногорске минутой молчания перед матчем со "Спартаком"
Фото: официальный сайт "Нефтчи"