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Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
1 - 1 1 1
МолдоваЗавершен
Азербайджан
1 - 0 1 0
МонголияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
КосовоЗавершен
Норвегия
1 - 2 1 2
ЧехияЗавершен
Румыния
1 - 1 1 1
Северная ИрландияПерерыв
Венгрия
0 - 0 0 0
Турция2 тайм
Нидерланды
1 - 0 1 0
ШотландияПерерыв
Албания
0 - 1 0 1
ЧилиПерерыв
Испания
0 - 0 0 0
Колумбия1 тайм

"Нефтчи" хочет организовать минуту молчания перед матчем со "Спартаком" в память о жертвах

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Азербайджанский "Нефтчи" выразил готовность почтить память жертв стрельбы в подмосковном Красногорске минутой молчания перед матчем со "Спартаком"
Фото: официальный сайт "Нефтчи"
"Мы сами хотим предпринять шаги по минуте молчания. Скорее всего, "Спартак" это будет обсуждать с нами. Но если что, мы все проведем. Это большая трагедия", - сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба "Матч ТВ".

Сегодня в результате стрельбы и пожара в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", по данным СМИ, погибло 40 человек. Власти столицы уже объявили о переносе запланированных на выходные в Москве и области спортивных мероприятий.

Напомним, завтра должен состояться товарищеский матч между азербайджанским "Нефтчи" и московским "Спартаком", проведение которого было запланировано в период паузы на матчи сборных.

Нефтчи Спартак
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