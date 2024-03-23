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Гойкович: сложно сказать, есть ли в РПЛ игроки сильнее Мудрика. Никогда не видел столь быстрого футболиста

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Защитник "Оренбурга" и сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович оценил игру вингера Михаила Мудрика после поражения от Украины в полуфинале квалификации Евро-2024 (1:2).
Фото: Getty Images
- Есть ли в России есть футболисты сильнее него? Сложно сказать, потому что на поле все чувствуешь иначе. Но я никогда не видел настолько быстрого футболиста. Очень резкий, с взрывным рывком с места. Просто бум — и за несколько шагов он развивает фантастическую скорость.

21 марта, в четверг, сборная Боснии и Герцеговины уступила национальной команде Украины со счетом 1:2 в матче 1/2 финала квалификации Евро-2024. Боснийцы вели в счете до 85-й минуты, после чего пропустили два мяча. Таким образом за право выхода на чемпионат Европы 2024 года сборная Украины в финале Пути В сразится с Исландией. Игра пройдет во вторник, 26 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Гойкович Оренбург Мудрик Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Украины
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