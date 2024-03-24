"Уважение игрокам сборной России, что не остались в стороне и стали донорами крови. Любая помощь важна, когда случается такая трагедия", - цитирует Хиддинка "РБ Спорт".
22 марта в подмосковном концертном зале произошел теракт, жертвами которого, по данным СМИ, стали 133 человека. Еще более сотни людей получили ранения. Напомним, неизвестные люди в камуфляже проникли в здание и открыли огонь по посетителям.
Футболисты сборной России, которые должны были принять участие в товарищеской игре против Парагвая, отмененной из-за трагедии, поучаствовали в донорской акции. Игроки сдали кровь для помощи пострадавшим в результате атаки.
Хиддинк: уважение игрокам сборной России, что не остались в стороне. Любая помощь важна, когда случается трагедия
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поддержал решение футболистов национальной команды сдать кровь для жертв трагедии в "Крокус Сити Холле".
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