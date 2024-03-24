Футболисты «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес, которые должны были войти в состав сборной Парагвая на товарищеский матч против национальной команды России, вернулись в Москву. Как сообщает «Чемпионат», сегодня, 24 марта, команда находится на выходном, а в понедельник состоится тренировочное занятие.
Напомним, что ранее товарищеский матч, запланированный на 25 марта, между сборными России и Парагвая был отменен. Встреча должна была состояться на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в 20:00 по местному времени.
Из сборной Парагвая в расположение "Динамо" вернулись Бальбуэна и Фернандес
Игроки «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес прибыли в Москву из расположения сборной Парагвая.
Фото: ФК "Динамо"