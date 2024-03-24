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Товарищеские матчи. Сборные

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Из сборной Парагвая в расположение "Динамо" вернулись Бальбуэна и Фернандес

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Игроки «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес прибыли в Москву из расположения сборной Парагвая.
Фото: ФК "Динамо"
Футболисты «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес, которые должны были войти в состав сборной Парагвая на товарищеский матч против национальной команды России, вернулись в Москву. Как сообщает «Чемпионат», сегодня, 24 марта, команда находится на выходном, а в понедельник состоится тренировочное занятие.

Напомним, что ранее товарищеский матч, запланированный на 25 марта, между сборными России и Парагвая был отменен. Встреча должна была состояться на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в 20:00 по местному времени.

Сборная Парагвая Динамо Фабиан Бальбуэна Роберто Фернандес
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