Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался относительно игры «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше РПЛ и Кубка России. По словам Оливейры, результат в Кубке России и «Зенита» очень хороший и коллектив демонстрирует качественный футбол. Оливейра отметил, что для «Зенита» важно пройти как можно дальше и побеждать в каждом турнире.
«Реально ли «Зениту» сделать золотой дубль в этом году? Мы постараемся. По силам или нет - будем смотреть в конце сезона», - передает слова Оливейры «Матч ТВ».
Тренер "Зенита" Оливейра: мы постараемся сделать золотой дубль в этом году
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра поделился своим мнением об игре команды.
Фото: ФК "Зенит"