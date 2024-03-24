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Тренер "Зенита" Оливейра: мы постараемся сделать золотой дубль в этом году

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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра поделился своим мнением об игре команды.
Фото: ФК "Зенит"
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался относительно игры «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше РПЛ и Кубка России. По словам Оливейры, результат в Кубке России и «Зенита» очень хороший и коллектив демонстрирует качественный футбол. Оливейра отметил, что для «Зенита» важно пройти как можно дальше и побеждать в каждом турнире.

«Реально ли «Зениту» сделать золотой дубль в этом году? Мы постараемся. По силам или нет - будем смотреть в конце сезона», - передает слова Оливейры «Матч ТВ».

Кубок России Зенит
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