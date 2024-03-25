"Никто не знает, чем закончится история с Промесом, но складывается ощущение, что в "Спартак" он уже не вернется. Да, конечно, это потеря для "красно-белых", потому что Промес был одним из ведущих игроков. Но "Спартак" уже научился играть без Промеса - в игре с "Зенитом" они неплохо справлялись. Что, разве Зиньковский намного хуже Промеса? Я так не думаю", - сказал Игнатьев.
Напомним, Квинси Промес прошел вместе со "Спартаком" тренировочный сбор в ОАЭ, но не смог воссоединиться с командой перед стартом весенней части РПЛ. Футболист был задержан в аэропорту Дубая и сейчас находится под стражей. В Эмиратах Промеса обвиняли в том, что он самовольно покинул место ДТП, участником которого стал. На родине Квинси Промес приговорен к 6-ти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и сейчас обсуждается его возможная экстрадиция в Нидерланды.
На счету Промеса в первой части сезона 6+6 по системе гол+пас - с этим показателем он является одновременно и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом "Спартака" в РПЛ. В первых двух турах чемпионата без Промеса "Спартак" набрал всего 1 очко и ни разу не забил. С "Зенитом" в 19-м туре была зафиксирована безголевая ничья, тур спустя в Москве "красно-белые" уступили "Факелу" (0:2).
Источник: "РБ Спорт"
Игнатьев: разве Зиньковский намного хуже Промеса? "Спартак" уже научился играть без Квинси
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о том, как, по его мнению, на "Спартак" влияет отсутствие вингера Квинси Промеса.
Фото: официальный сайт "Спартака"