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Гендиректор "Зенита" Александр Медведев: "Црвена Звезда" в июле приедет в Петербург для участия в предсезонном турнире

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Председатель правления и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев анонсировал летний межсезонный турнир с участием зарубежного клуба.
Фото: ФК "Зенит"
- "Црвена Звезда" в июле приедет в Петербург для участия в предсезонном турнире. Остальных участников мы скоро объявим, - передаёт слова Медведева Metaratings.ru.

23 марта "Зенит" из Санкт-Петербурга провёл в Белграде выездную товарищескую встречу с сербской "Црвеной Звездой", с которой сине-бело-голубых связывают партнёрские отношения. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля с единственным голом на 82-й минуте. Болельщики "Црвены Звезды" организовали на игре масштабный перфоманс в честь сербско-российской дружбы.

Зенит Црвена Звезда Александр Медведев
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