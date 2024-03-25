- У Тимофеева заканчивается контракт, мы с ним обсуждаем продление. У "Ахмата" есть желание сохранить Артёма. С Конате и его представителем мы разговариваем уже полтора года. У клуба есть желание сохранить его, но у Конате, видимо, другие планы. Он видит себя в одном из европейских чемпионатов. Переговоры идут не один и не два месяца, а почти полтора года, - передаёт слова Газзаева Metaratings.ru.
30-летний полузащитник Артём Тимофеев выступает за грозненский "Ахмат" с августа 2020 года, на полноценном контракте - с июля 2021 года. В текущем сезоне на его счету 21 матч во всех турнирах и 2 забитых мяча.
26-летний буркинийский нападающий Мохаммед Конате выступает за бело-зелёных с июля 2021 года. В текущем сезоне на его счету 7 голов в 24 матчах во всех турнирах.
Действующие контракты обоих футболистов истекают в июне 2024 года.
Спортдиректор "Ахмата" - о контрактах с игроками: с Тимофеевым обсуждаем продление. У Конате, видимо, другие планы
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал о контрактных переговорах с полузащитником Артёмом Тимофеевым и нападающим Мохаммедом Конате.
Фото: ФК "Ахмат"