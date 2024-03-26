"Тренер должен быть всегда при работе и находится в рабочем тонусе, если он год или два не работает, то начинает всё потихонечку забывать. Если у Черчесова нет никаких предложений в Российской Премьер-Лиге, то, возможно, стоит рассмотреть сборную Азербайджана. При этом я слышал, что с Черчесовым ведут переговоры, но не буду называть клубы", - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Сегодня, 26-го марта в СМИ появилась информация о том, что Станислав Черчесов может возглавить сборную Азербайджана. Ранее сообщалось, что российский специалист может заменить на посту главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Ранее Черчесов работал в "Динамо", "Спартаке", "Амкаре", "Легии" и сборной России. Под руководством российского специалиста национальная команда России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Последним местом работы 60-летнего тренера является венгерский "Ференцварош", откуда он был уволен в июле 2023 года. Сообщалось, что в услугах Станислава Черчесова заинтересованы сразу несколько клубов РПЛ.
Кечинов: я слышал, что с Черчесовым ведут переговоры, но не буду называть клубы
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана.
Фото: РФС