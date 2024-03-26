"Гилерме уже под 40, надо когда-то заканчивать карьеру. Он был отличным вратарем, членом сборной России, он замечательный человек. Всякое бывает в жизни, и конец карьеры наступает. Этого никто не избежит. Я желаю Гилерме удачи и найти себя в этот непростой для футболиста период жизни", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".
В текущем сезоне Гилерме провел за московский "Локомотив" пять матчей, в которых пропустил пять мячей и дважды сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 38-летнего голкипера в 300 тысяч евро. На счету Маринато 19 матчей за национальную сборную России. После 20-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Московский клуб сыграет с екатеринбургским "Уралом" в плей-офф Пути регионов Кубка России, ранее "железнодорожники" вылетели из Пути РПЛ, уступив "Балтике" (1:1, 6:7 - пен.)
Смородская: Гилерме уже под 40, надо когда-то заканчивать карьеру
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что голкипер "железнодорожников" Маринато Гилерме может завершить карьеру.
Фото: ФК "Локомотив"