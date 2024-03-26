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"СЭ": Карпин продлит контракт со сборной России на два года

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин близок к заключению нового соглашения с РФС.
Фото: официальный сайт РФС
Российский Футбольный Союз планирует предложить Валерию Карпину новый контракт. Как сообщает "СЭ", срок нового соглашения составит два года, а само предложения будет сделано в ближайшее время.

Напомним, Валерий Карпин работает в сборной России с 2021-го года, а нынешний контракт связывает специалиста с национальной командой до лета 2024-го года. В последнем матче подопечные Валерия Карпина переиграли сборную Сербии со счетом 4:0. Игра проходила в Москве 21-го марта.

Сборная России Валерий Карпин
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