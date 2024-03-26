Российский Футбольный Союз планирует предложить Валерию Карпину новый контракт. Как сообщает "СЭ", срок нового соглашения составит два года, а само предложения будет сделано в ближайшее время.
Напомним, Валерий Карпин работает в сборной России с 2021-го года, а нынешний контракт связывает специалиста с национальной командой до лета 2024-го года. В последнем матче подопечные Валерия Карпина переиграли сборную Сербии со счетом 4:0. Игра проходила в Москве 21-го марта.
"СЭ": Карпин продлит контракт со сборной России на два года
Главный тренер сборной России Валерий Карпин близок к заключению нового соглашения с РФС.
Фото: официальный сайт РФС