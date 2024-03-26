Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
1 - 0 1 0
ГибралтарЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042
ГрецияЗавершен
Уэльс
0 - 0 0 0
Польша1 тайм
Украина
0 - 1 0 1
Исландия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
1 - 1 1 1
ЛихтенштейнЗавершен
Финляндия
2 - 1 2 1
ЭстонияЗавершен
Мальта
0 - 0 0 0
БеларусьЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
КосовоЗавершен
Норвегия
1 - 1 1 1
СловакияЗавершен
Чехия
1 - 1 1 1
Армения2 тайм
Дания
1 - 0 1 0
Фарерские острова2 тайм
Румыния
0 - 2 0 2
Колумбия1 тайм
Англия
1 - 2 1 2
Бельгия1 тайм
Словения
0 - 0 0 0
Португалия1 тайм
Германия
1 - 1 1 1
Нидерланды1 тайм
Ирландия
0 - 1 0 1
Швейцария1 тайм
Люксембург
1 - 1 1 1
Казахстан1 тайм
Австрия
1 - 1 1 1
Турция1 тайм
Шотландия
0 - 1 0 1
Северная Ирландия1 тайм
Франция
1 - 1 1 1
Чили1 тайм
Египет
1 - 0 1 0
Хорватия1 тайм
Испания
23:30
БразилияНе начат

Защитник "Динамо" Бальбуэна: жить в России так же прекрасно, как в Англии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна сравнил уровень жизни в Москве и в Лондоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Сан-Паулу, Лондон и Москва - три крупнейших города для меня. В России жить так же прекрасно, как и в Англии - мне максимально комфортно, уровень жизни здесь на очень высоком уровне", - поделился Бальбуэна.

32-летний центральный защитник сборной Парагвая перебрался в "Динамо" из английского "Вест Хэма" на правах свободного агента. Сезон 2022/23 Бальбуэна провел на правах аренды в бразильском "Коринтиансе", за который выступал до перехода в лондонский клуб.

В текущем сезоне Фабиан Бальбуэна принял участие в 16-ти матчах в составе "Динамо" в РПЛ, и 5 раз появился на поле в матчах Кубка страны. "Динамо" за 10 туров до конца чемпионата занимает 3-ю строчку с 38-ю очками. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 2 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Фабиан Бальбуэна Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится