"Сан-Паулу, Лондон и Москва - три крупнейших города для меня. В России жить так же прекрасно, как и в Англии - мне максимально комфортно, уровень жизни здесь на очень высоком уровне", - поделился Бальбуэна.
32-летний центральный защитник сборной Парагвая перебрался в "Динамо" из английского "Вест Хэма" на правах свободного агента. Сезон 2022/23 Бальбуэна провел на правах аренды в бразильском "Коринтиансе", за который выступал до перехода в лондонский клуб.
В текущем сезоне Фабиан Бальбуэна принял участие в 16-ти матчах в составе "Динамо" в РПЛ, и 5 раз появился на поле в матчах Кубка страны. "Динамо" за 10 туров до конца чемпионата занимает 3-ю строчку с 38-ю очками. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 2 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Динамо" Бальбуэна: жить в России так же прекрасно, как в Англии.
Защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна сравнил уровень жизни в Москве и в Лондоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"