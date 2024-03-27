"Сан-Паулу, Лондон и Москва - три крупнейших города для меня. В России жить так же прекрасно, как и в Англии - мне максимально комфортно, уровень жизни здесь на очень высоком уровне", - цитирует Бальбуэна "РБ Спорт".
В текущем сезоне Бальбуэна провел за московское "Динамо" 21 матч и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего центрального защитника в три миллиона евро. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка.
Бальбуэна: в России жить так же прекрасно, как и в Англии — мне максимально комфортно
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна высказался о жизни в России.
Фото: ФК "Динамо"