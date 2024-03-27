"Первое — это пробки. Я в них уже настоялся! Второе — высокие цены практически на всё (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции. И третье — камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было пять-шесть штрафов", - цитирует Митая Sport24.
В текущем сезоне Митай провел за московский "Локомотив" 19 матчей. Ранее центральный защитник выступал за греческий "АЕК". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего албанца в 1,5 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Митай интересен итальянскому "Ювентусу" и может присоединиться к европейскому клубу уже этим летом. После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.
Митай: минусы Москвы? Высокие цены, пробки и камеры
Защитник "Локомотива" Марио Митай высказался о жизни в Москве.
Фото: ФК "Локомотив"