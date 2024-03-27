"Весной у "Динамо" было всего три матча: две победы и поражение от "Зенита". Какие сейчас можно делать выводы? Выводы делаются, когда команды уходят на зимнюю паузу, а также в мае, когда чемпионат заканчивается. Мы видим, что после каждого тура всё может поменяться", - цитирует Кобелева "Чемпионат".
После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от команды Сергея Семака на два очка. Подопечные Марцела Лички уступили "сине-бело-голубым" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России (1:2 - общ.) и вылетели в нижнюю сетку Пути регионов, где сыграют с хабаровским СКА. В зимнее трансферное окно "Динамо" не совершило ни одного приобретения, однако клуб покинул Даниил Лесовой, который присоединился к "Маккаби Хайфа".
Кобелев: весной у "Динамо" было всего три матча, выводы будем делать в мае
Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о промежуточных результатах "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"