"Мы пытались с Костей Геничем сосватать его главным тренером в медиакоманду "Матч ТВ". Нам он вежливо отказал, поскольку сказал, что у него есть более интересное предложение", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Станислав Черчесов может возглавить сборную Азербайджана. Последним местом работы российского специалиста был венгерский "Ференцварош", откуда он был уволен летом 2023 года. Ранее Черчесов возглавлял "Динамо", "Спартак", "Амкар", польскую "Легию" и сборную России. Под руководством Станислава Саламовича национальная команда России добилась исторического достижения - дошла до четвертьфинала чемпионата мира.
Черданцев: Черчесов сказал, что у него есть интересное предложение по работе
Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что у Станислава Черчесова есть предложение по работе.
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