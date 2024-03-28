Российский специалист Игорь Черевченко согласился стать главным тренером московского «Торпедо» в случае, если руководство клуба примет решение уволить нынешнего наставника команды Олега Кононова. Данную информацию сообщает «Чемпионат».
Напомним, что на данный момент «автозаводцы» занимают двенадцатое место в турнирной таблице Первой лиги и за минувшие 23 тура коллектив смог набрать лишь 28 очков. В нынешнем сезоне «Топедо» тренировало три специалиста, начинал чемпионат Жозеп Клотет, после его место занял Артем Горлов, а на данный момент наставником команды является Олег Кононов.
"Чемпионат": Черевченко готов сменить Кононова в "Торпедо"
Российский тренер Игорь Черевченко готов возглавить московское «Торпедо» в случае ухода нынешнего наставника команды Олега Кононова.
Фото: "РИА Новости"