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"Чемпионат": Черевченко готов сменить Кононова в "Торпедо"

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Российский тренер Игорь Черевченко готов возглавить московское «Торпедо» в случае ухода нынешнего наставника команды Олега Кононова.
Фото: "РИА Новости"
Российский специалист Игорь Черевченко согласился стать главным тренером московского «Торпедо» в случае, если руководство клуба примет решение уволить нынешнего наставника команды Олега Кононова. Данную информацию сообщает «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент «автозаводцы» занимают двенадцатое место в турнирной таблице Первой лиги и за минувшие 23 тура коллектив смог набрать лишь 28 очков. В нынешнем сезоне «Топедо» тренировало три специалиста, начинал чемпионат Жозеп Клотет, после его место занял Артем Горлов, а на данный момент наставником команды является Олег Кононов.

Первая лига Олег Кононов Игорь Черевченко Торпедо
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