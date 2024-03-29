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Дженоа
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Байер
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Песьяков: я бы хотел продлить контракт с "Ростовом", но переговоров не было

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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался относительно своего контракта с клубом.
Фото: "Чемпионат"
Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился размышлениями относительно своего трудового соглашения с «желто-синими». В нынешнем сезоне Песьяков появился на поле в составе «Ростова» в 21 противостоянии, в котором шесть раз завершил матч без пропущенных мячей, а всего в его ворота влетело 30 голов.

«Мой контракт с «Ростовом» заканчивается летом 2024 года. Я хотел бы продлить контракт с клубом, но переговоров не было», - передает слова Песьякова «Чемпионат».

Сергей Песьяков Ростов
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