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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ЦСКАЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Урал2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
ЛенинградецЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
ТюменьЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
Волгарь1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
4 - 3 4 3
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
Лутон ТаунЗавершен
Шеффилд Юнайтед
3 - 3 3 3
ФулхэмЗавершен
Челси
2 - 2 2 2
БёрнлиЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Астон Вилла
20:30
ВулверхэмптонНе начат
Брентфорд
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 1 0 1
СевильяЗавершен
Альмерия
0 - 3 0 3
ОсасунаЗавершен
Валенсия
20:30
МальоркаНе начат
Барселона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Дженоа
1 - 1 1 1
ФрозинонеЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Лацио
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Фиорентина
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
МайнцЗавершен
Байер
2 - 1 2 1
ХоффенхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Вердер
0 - 2 0 2
ВольфсбургЗавершен
Бавария
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
0 - 3 0 3
Монако2 тайм
Лион
23:00
РеймсНе начат

Осинькин: мы не так много берем очков у команд уровня "Зенита". Конечно, это очко в зачет

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал ничью с "Зенитом" в матче 22-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
Конечно, это очко в зачет. Мы не так много берем очков у команд уровня "Зенита", поэтому мы рады, что подарили зрителям интересный матч. Они должны быть довольны нашей самоотдачей и уровнем игры. "Зенит" настолько вариативен при стандартных положениях, что полностью быть готовым трудно. Ни в одном матче не видели, чтобы семь футболистов шли в штрафную площадь", - сказал Осинькин.

Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью на своем поле с действующим лидером чемпионата России и чемпионом пяти последних лет "Зенитом". Хозяева открыли счет уже на первой минуте матча. Быстрый гол на счету форварда "Крыльев" Владислава Шитова. Бразилец Артур, перебравшийся в "Зенит" из "Палмейраса" в зимнее трансферное окно, забил ответный мяч.

"Крылья Советов" набрали 30-е очко в 21-м матче и занимают 7-е место в турнирной таблице. "Зенит" остался на 1-м месте с 41-м очком, но может опуститься на 2-ю строчку, если "Краснодар" переиграет на выезде "Локомотив".

Источник: "Матч ТВ"

Игорь Осинькин Крылья Советов Зенит
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