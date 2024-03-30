Конечно, это очко в зачет. Мы не так много берем очков у команд уровня "Зенита", поэтому мы рады, что подарили зрителям интересный матч. Они должны быть довольны нашей самоотдачей и уровнем игры. "Зенит" настолько вариативен при стандартных положениях, что полностью быть готовым трудно. Ни в одном матче не видели, чтобы семь футболистов шли в штрафную площадь", - сказал Осинькин.
Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью на своем поле с действующим лидером чемпионата России и чемпионом пяти последних лет "Зенитом". Хозяева открыли счет уже на первой минуте матча. Быстрый гол на счету форварда "Крыльев" Владислава Шитова. Бразилец Артур, перебравшийся в "Зенит" из "Палмейраса" в зимнее трансферное окно, забил ответный мяч.
"Крылья Советов" набрали 30-е очко в 21-м матче и занимают 7-е место в турнирной таблице. "Зенит" остался на 1-м месте с 41-м очком, но может опуститься на 2-ю строчку, если "Краснодар" переиграет на выезде "Локомотив".
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин: мы не так много берем очков у команд уровня "Зенита". Конечно, это очко в зачет
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал ничью с "Зенитом" в матче 22-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"