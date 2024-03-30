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Источник: Митрюшкин прошел медосмотр в "Локомотиве". О трансфере будет объявлено завтра

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Голкипер подмосковных "Химок" Антон Митрюшкин близок к переходу в московский "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"
Вратарь "Химок" Антон Митрюшкин в ближайшее время станет игроком московского "Локомотива". Как сообщает "Чемпионат", Митрюшкин уже прошел медицинский осмотр перед трансфером в стан "железнодорожников". По данным источника, клуб официально объявит о переходе завтра после матча 22-го тура РПЛ с "Краснодаром".

Напомним, ранее сообщалось, что "Локомотив" проявляет заинтересованность в голкипере "Химок" Антоне Митрюшкине, поскольку контракты второго и третьего вратаря "Локо" Даниила Худякова и Маринато Гильерме истекают в конце сезона. Соглашение Митрюшкина с "Химками" также рассчитано до лета 2024-го года, так что к "Локомотиву" экс-вратарь "Спартака" присоединится на бесплатной основе.

В текущем сезоне "Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе "железнодорожников" 32 очка в 20-ти матчах. Победа над "Краснодаром" в завтрашнем матче может позволить "Локомотиву" сократить отставание от "Динамо", идущего в топ-3, до 3-х очков.

Антон Митрюшкин Химки Локомотив Российские трансферы
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