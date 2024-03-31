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Ловчев: “Спартак” несостоятелен в борьбе за чемпионство

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Экс-игрок “Спартака” Евгений Ловчев высказался о чемпионских перспективах красно-белых после игры с “Уралом” (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
– Наверное, “Спартак” мог победить (“Урал”). Команда имела несколько моментов, но сказать, что был на голову сильнее, нельзя. В принципе, “Спартак” несостоятелен в борьбе за золото.

Напомним, 30 марта 2024 года московский “Спартак” сыграл против екатеринбургского “Урала” на домашнем для себя стадионе “Лукойл Арене”. Встреча была проведена в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась ничейным результатом – 0:0. Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля заработали 32 очка. Они поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: “СЭ”

Спартак Евгений Ловчев Урал
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