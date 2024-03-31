- Какое место по итогам сезона удовлетворит "Спартак"? "Спартак" всегда только за одно место бьется. Разве нет?! Разумеется, за первое место, - приводит слова Чернова Sport24.
Московский "Спартак" в 21 сыгранном матче Российской премьер-лиги набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место. Отставание от лидирующего в данный момент "Зенита" составляет 9 очков. Прошедший сезон красно-белые завершили на третьем месте, отстав от чемпиона на 16 очков, сезоном ранее "Спартак" стал десятым с 27-очковым отставанием.
После серии с 9 чемпионствами в 10 сезонах, которая завершилась в 2001 году, московский "Спартак" становился чемпионом один раз - в сезоне-2016/2017.
Никита Чернов: "Спартак" всегда только за одно место бьется
Центральный защитник московского "Спартака" Никита Чернов ответил на вопрос о том, какое итоговое место в РПЛ мого бы устроить его команду.
Фото: ФК "Спартак"