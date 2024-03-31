Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
0 - 0 0 0
ОренбургЗавершен
Рубин
16:30
АхматНе начат
Локомотив
19:30
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
17:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоПерерыв
Жирона
17:15
БетисНе начат
Алавес
19:30
Реал СосьедадНе начат
Реал Мадрид
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
16:30
КёльнНе начат
Штутгарт
18:30
ХайденхаймНе начат
Бохум
20:30
ДармштадтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
0 - 1 0 1
БрестЗавершен
Гавр
0 - 0 0 0
Монпелье1 тайм
Ницца
16:00
НантНе начат
Клермон
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:05
РеннНе начат
Марсель
21:45
ПСЖНе начат

Никита Чернов: "Спартак" всегда только за одно место бьется

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Центральный защитник московского "Спартака" Никита Чернов ответил на вопрос о том, какое итоговое место в РПЛ мого бы устроить его команду.
Фото: ФК "Спартак"
- Какое место по итогам сезона удовлетворит "Спартак"? "Спартак" всегда только за одно место бьется. Разве нет?! Разумеется, за первое место, - приводит слова Чернова Sport24.

Московский "Спартак" в 21 сыгранном матче Российской премьер-лиги набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место. Отставание от лидирующего в данный момент "Зенита" составляет 9 очков. Прошедший сезон красно-белые завершили на третьем месте, отстав от чемпиона на 16 очков, сезоном ранее "Спартак" стал десятым с 27-очковым отставанием.

После серии с 9 чемпионствами в 10 сезонах, которая завершилась в 2001 году, московский "Спартак" становился чемпионом один раз - в сезоне-2016/2017.

Спартак Никита Чернов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится