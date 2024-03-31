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Ташуев: была задача - не подпустить "Оренбург" близко, оставить его на том же расстоянии в таблице

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Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0).
Фото: "Матч ТВ"
"Получилась боевая ничья. Была задача - не подпустить конкурента близко, оставить его на том же расстоянии. Я считаю, что "Оренбург" - лучшая команда по подбору игроков и наполняемости состава. Необычно, что команда с таким уровнем футболистов идет внизу", - сказал Ташуев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 31 марта, состоялся матч 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Факел" принимал на своем поле в Воронеже "Оренбург". Встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом команда Сергея Тащуева набрала 26 очков и занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России. Оренбуржцы с 20 набранными баллами по-прежнему располагаются на 14-й строчке, находясь в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета в Первую лигу их отделяет всего три очка.

Сергей Ташуев Факел Оренбург
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