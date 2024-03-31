"В РПЛ лимит должен быть пересмотрен? Не должен. Я достаточно жёстко высказывался о налоге на легионеров, проводя аналогии с домом терпимости. Почему использовал именно эту аналогию? Сходите в дом терпимости и узнаете, почему такая аналогия. В "Зените" достаточно мало россиян? Россиян достаточно", - цитирует Медведева "РБ Спорт".
На данный момент в РПЛ действует лимит "13+12": 13 легионеров и 12 игроков, воспитанных в российских футбольных школах, при этом на поле в составе одной команде не может одновременно находиться более восьми иностранцев. После 21-го сыгранного тура петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "сине-бело-голубых" на три очка. В зимнее трансферное окно действующий чемпион России потратил на трансферы 29,850 миллионов евро - больше всех в лиге. Самым дорогим приобретением является Артур, который перешел из "Палмейраса" за 15 миллионов евро.
Медведев: лимит на легионеров в РПЛ не должен быть пересмотрен
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"