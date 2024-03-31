"Уход Ивича нормально пережили. Мы — профессионалы. Наше дело — играть в футбол. Мы сразу разъехались, но мне удалось с ним попрощаться. Пожелали друг другу удачи. Мы с детства знакомы с Мусаевым, знаем его требования. В принципе, ничего нового для нас нет. Сейчас тяжело сказать, изменился ли Мусаев, но он стал более опытным", - цитирует Сперцяна Sport24.
Сегодня, 31-го марта "Краснодар" сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 22-го тура РПЛ (1:1). После 21-го сыгранного тура "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 40 очков. Команда Михаила Галактионова располагается на пятом месте с 33-мя очками. Напомним, что Владимир Ивич был уволен с поста главного тренера южан, а на его место был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. "Краснодар" вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив в плей-офф Пути регионов подмосковным "Химкам" со счетом 0:2.
Полузащитник "Краснодара" Сперцян: уход Ивича нормально пережили, наше дело - играть в футбол
Полузащитник "Краснодара" Эдуар Сперцян рассказал о том, как команда восприняла уход Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"