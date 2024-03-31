"Конечно, я буду счастлив продлить контракт с "Ростовом". Но на данный момент переговоров нет. Хотел бы я завершить карьеру в "Ростове"?Было бы шикарно, если фантазировать", - цитирует Песьякова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Песьяков провел за "Ростов" 21 матч и пропустил 30 мячей, сохранив свои ворота "сухими" в шести встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 600 тысяч евро. Контракт голкипера с южанами рассчитан до конца текущего сезона. После 21-го сыгранного тура команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков. Лидером РПЛ является петербургский "Зенит", который имеет 41 очко.
Песьяков: было бы шикарно завершить карьеру в "Ростове"
Голкипер Сергей Песьяков заявил, что хотел бы завершить карьеру в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"