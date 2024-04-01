"Есть ли кризис в "Спартаке"? Безусловно, что-то идёт не так. Главное – продолжать работать. Уже говорил, нам нужно забивать. Это самое главное, что сейчас нужно", - цитирует Умярова "Чемпионат".
Московский "Спартак" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 22-го тура РПЛ (0:0). "Красно-белые" не одержали ни одной победы в чемпионате после зимней паузы, команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Нападающий Квинси Промес не вернулся с командой из ОАЭ, так как был задержан за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил голландца к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.
Умяров: есть ли кризис в "Спартаке"? Безусловно, что-то идёт не так
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров считает, что в команде наступил кризис.
Фото: ФК "Спартак"