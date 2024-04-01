"Лично я воспринимаю каждый матч как финал. Мне не важно, какой турнир, даже просто товарищеская игра — нам всегда нужно побеждать. Я хочу выигрывать все матчи, поэтому для меня нет никакой разницы между этими турнирами. очень важно обыграть "Спартак" - мы должны показать, что являемся лучшей командой России", - цитирует Изидора "Матч ТВ".
Команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча состоится 3-го апреля в 20:30 по московскому времени. Команды играли между собой в 20-м туре РПЛ - матч закончился безголевой ничьей. В текущем сезоне Вильсон Изидор провел за петербургский "Зенит" 15 матчей и забил два гола. Права на нападающего принадлежат московскому "Локомотива", арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. "Сине-бело-голубые" после 21-го сыгранного тура занимают первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережают "Краснодар" на одно очко.
Изидор - о предстоящем матче со "Спартаком": мы должны показать, что являемся лучшей командой России
Фото: ФК "Зенит"