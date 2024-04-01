Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кубань
17:00
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
1 - 0 1 0
Салернитана1 тайм
Кальяри
16:00
ВеронаНе начат
Сассуоло
16:00
УдинезеНе начат
Лечче
19:00
РомаНе начат
Интер
21:45
ЭмполиНе начат

Изидор - о предстоящем матче со "Спартаком": мы должны показать, что являемся лучшей командой России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор высказался о предстоящей кубковой встрече со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
"Лично я воспринимаю каждый матч как финал. Мне не важно, какой турнир, даже просто товарищеская игра — нам всегда нужно побеждать. Я хочу выигрывать все матчи, поэтому для меня нет никакой разницы между этими турнирами. очень важно обыграть "Спартак" - мы должны показать, что являемся лучшей командой России", - цитирует Изидора "Матч ТВ".

Команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча состоится 3-го апреля в 20:30 по московскому времени. Команды играли между собой в 20-м туре РПЛ - матч закончился безголевой ничьей. В текущем сезоне Вильсон Изидор провел за петербургский "Зенит" 15 матчей и забил два гола. Права на нападающего принадлежат московскому "Локомотива", арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. "Сине-бело-голубые" после 21-го сыгранного тура занимают первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережают "Краснодар" на одно очко.

Спартак Зенит Вильсон Изидор
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится