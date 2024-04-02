Российским рефери поступили уведомления о запрете работать на матчах с "просматриваемыми элементами татуировок", сообщают СМИ. По данным источника, от арбитров потребовали закрывать тату экипировкой так, чтобы они не были видимыми как для игроков и тренеров, так и для болельщиков на трибунах.
Сообщается, что арбитры также получили напоминания о запрете работы в роли главных рефери, ассистентов, резервных судей, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом и ювелирными изделиями.
С июня 2023 года руководителем департамента судейства Российского футбольного союза является 51-летний сербский экс-арбитр ФИФА Милорад Мажич.
Источник: "СЭ"
"СЭ": российским арбитрам запретили судить с видимыми татуировками
По данным СМИ, российские рефери получили от РФС уведомления о запрете работать с видимыми татуировками или их элементами.
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